"Аж мурашки по коже": Ризнык – о дебюте за сборную Украины, провальном первом тайме и поддержке болельщиков
Голкипер "сине-желтых" Дмитрий Ризнык оценил свою игру в поединке Лиги наций против Ирландии (1:1).
"Эмоции положительные. Мечта каждого футболиста – выходить за сборную своей страны в официальном матче. Перед игрой немного волновался, но это нормальная ситуация – я живой человек. А так по игре уже спокойно было.
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Гол? Не могу сказать, нужно смотреть видео и разбирать. Тренеры все увидят и разберут.
В перерыве настраивались на второй тайм. Тренер сказал, чтобы мы играли более агрессивно. С первых минут второго тайма мы превратили это в забитый мяч. Не знаю, почему первый тайм был тяжелым. По игре вроде бы все давалось. Были моменты. А во втором тайме уже настроились и сыграли лучше.
Конечно, я ощущал поддержку. Спасибо всем. Было очень атмосферно, аж мурашки по коже. Большое спасибо", – сказал Ризнык в программе "Головна команда".
Напомним, болельщики по достоинству оценили дебют голкипера Ворсклы, выбрав его "Львом матча".
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