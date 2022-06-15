"Эмоции положительные. Мечта каждого футболиста – выходить за сборную своей страны в официальном матче. Перед игрой немного волновался, но это нормальная ситуация – я живой человек. А так по игре уже спокойно было.

Украина – Ирландия: болельщики выбрали "Льва матча"

Гол? Не могу сказать, нужно смотреть видео и разбирать. Тренеры все увидят и разберут.

В перерыве настраивались на второй тайм. Тренер сказал, чтобы мы играли более агрессивно. С первых минут второго тайма мы превратили это в забитый мяч. Не знаю, почему первый тайм был тяжелым. По игре вроде бы все давалось. Были моменты. А во втором тайме уже настроились и сыграли лучше.

Конечно, я ощущал поддержку. Спасибо всем. Было очень атмосферно, аж мурашки по коже. Большое спасибо", – сказал Ризнык в программе "Головна команда".

Напомним, болельщики по достоинству оценили дебют голкипера Ворсклы, выбрав его "Львом матча".

Украина расписала ничью с Ирландией в последнем матче сезона – гол Довбика и сейвы Ризныка спасли сборную от фиаско