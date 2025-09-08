Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера, об этом официально сообщила Федерация футбола Азербайджана.

"Роналду сделал его чемпионом Европы": в Азербайджане призывают уволить тренера после игры с Украиной

Португальский специалист не явился на пресс-конференцию перед матчем против Украины, но взамен пришел генсек АФФА Джахангир Фараджуллаев, который объявил об отставке Сантуша.

На следующий матч команду выведет Айхан Аббасов, тренер молодежной команды Азербайджана.

Напомним, что Фернанду Сантуш в 2016 году выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии. 70-летний наставник не хотел уходить в отставку по собственному желанию, поскольку хотел получить компенсацию от азербайджанцев за расторжение контракта, которая составляла около 2 млн евро.

