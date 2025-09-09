Азербайджан – Украина: видео голов
20:35 - Читати українською
Украина играет против Азербайджана в рамках 2-го тура отбора на ЧМ-2026. Смотрите видео голов.
Матч Азербайджан – Украина в Баку начался в 19:00 по киевскому времени. Первый тайм прошел без голов, но уже на старте второго подопечные Реброва оказались впереди.
Азербайджан – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2026 – Ребров сменил трех игроков
Зубков прорвался по зоне правого инсайда и покатил в район 11-метровой отметки, куда набежал Судаков. Новичок Бенфики в касание пробил точно.
Удержать это преимущество украинцам не удалось. Зинченко сыграл рукой в штрафной, и рефери назначил пенальти. Трубин угадал направление удара Махмудова, но капитан азербайджанцев выполнил слишком точно.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter