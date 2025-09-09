Украина играет против Азербайджана в рамках 2-го тура отбора на ЧМ-2026. Смотрите видео голов.

Матч Азербайджан – Украина в Баку начался в 19:00 по киевскому времени. Первый тайм прошел без голов, но уже на старте второго подопечные Реброва оказались впереди.

Азербайджан – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2026 – Ребров сменил трех игроков

Зубков прорвался по зоне правого инсайда и покатил в район 11-метровой отметки, куда набежал Судаков. Новичок Бенфики в касание пробил точно.

Удержать это преимущество украинцам не удалось. Зинченко сыграл рукой в ​​штрафной, и рефери назначил пенальти. Трубин угадал направление удара Махмудова, но капитан азербайджанцев выполнил слишком точно.