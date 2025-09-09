Украина будет гостить на поле Азербайджана в рамках 2-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляции – в этой новости "Футбол 24".

Матч Азербайджан – Украина состоится сегодня, 9 сентября. Стартовый свисток на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени.

Украина имеет преимущество над Азербайджаном – букмекеры оценили шансы команды Реброва выйти на ЧМ-2026

Где смотреть Азербайджан – Украина? Трансляцию игры эксклюзивно покажет MEGOGO на своей платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях. За главными событиями можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Напомним, старт отбора сложился для обеих сборных неудачно. Украина уступила Франции 0:2, а Азербайджан потерпел унижение 0:5 от Исландии, после чего сразу уволил главного тренера Фернанду Сантуша.

Сергей Ребров сделал три изменения в стартовом составе. Ярмолюк, Гуцуляк и Довбик уступили места Очеретько, Бондаренко и Ванату.

Стартовый состав Азербайджана: Магомедалиев – Г. Алиев, Бадалов, Мустафазаде, Кривоцюк, Джафаркулиев – Хайбулаев, Махмудов (к), Ахмедзаде – Эмрели, Дадашов.

Стартовый состав сборной Украины: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко (к), Зинченко – Очеретько, Калюжный – Зубков, Бондаренко, Судаков – Ванат.