Ребров продолжает удивлять

Сергей Станиславович снова доказал, что прогнозирование состава сборной Украины не имеет смысла. Его все равно не угадать. Никто не ожидал, что Калюжный появится в старте, ведь он провел невыразительный матч против французов и сильно устал – впрочем, Ивана не просто так прозвали Супером. Опорник Металлиста 1925 оказался в основе, тогда как Ярмолюк остался в запасе.

Азербайджан – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча отбора ЧМ-2026

Появление Судакова на левом фланге атаки раздражает болельщиков, ведь все эти эксперименты были провальными – как в сборной, так и в Шахтере. В поединке против Франции тренерский штаб отказался от данной идеи, но только чтобы вернуться к ней в Баку. Логика такого решения крылась в необходимости перегружать зону перед штрафной и активно комбинировать, поэтому сборная нуждалась в как можно больше "десяток"

В эту логику вписывалось и появление Ваната на острие атаки и Зубкова на правом фланге. Правда, Александр провел 76 минут во Вроцлаве, поэтому возникали вопросы по физической готовности. Выход Очеретько и Бондаренко в основе на Азербайджан читался еще три дня назад, а на всех остальных позициях обошлось без сенсаций.

Первый тайм – провал

Даже наименее авторитетные эксперты ожидали тяжелого поединка. Все были поражены игрой Азербайджана в первом тайме против Исландии – это был очень качественный "автобус" в схеме 5-3-2, который почти ничего не позволил сопернику. Украина всегда имела проблемы со взломом низких блоков.

Впрочем, начиналось все здорово. Уже на 3-й минуте подопечные Сергея Реброва заработали пенальти. Зинченко выполнил заброску за спину Махмудову, куда побежал Ванат. Центрбек азербайджанцев криво развернулся и прихватил Владислава за плечо – нападающий Жироны мгновенно упал, но 11-метрового мы так и не увидели.

После просмотра видеоповтора греческий арбитр отменил пенальти. Решение очень неоднозначное. Кажется, у него были все поводы для другого решения – рука точно была на плече. Ванат рисовал, зачем-то схватившись за голову, однако Мустафазаде вполне мог сбить его темп.

Впрочем, никто не мог представить, что после неназначенного пенальти дела станут совсем плохими. За первые 35 минут подопечные Сергея Реброва провели всего 1 удар – дальний, с дистанции, на 0,04 ожидаемых гола. Его нанес Судаков.

Затем случилось еще три заблокированных удара. Попытка Судакова метров с 30-ти не претендовала на взятие ворот, а вот остроумное замыкание углового на ближней стойке могло бы застать голкипера врасплох. Калюжный пробивал пяткой в касание, но попал в защитника.

Дебютный момент, который реально мог завершаться голом, "сине-желтые" создали только перед перерывом. Матвиенко поднялся с мячом на чужую половину и дал пас за спину правому латералю хозяев. Зинченко прострелил на Судакова, а тот пробросил сферу под удар Бондаренко. Джафаргулиев накрыл.

Отсутствие остроты не так бы угнетало, если бы игра сборной Украины выглядела лучше. Подопечные Сергея Реброва контролировали мяч 70% времени, однако владение ничего не приносило. Команде критически не хватало динамики и открываний на чужой трети.

Забеганий и передач в глубину практически не было, за исключением того самого паса Матвиенко. Футболисты будто топтались на месте. Стандарты тоже не впечатляли, и даже обычные подачи не находили адресата – хотя кавказцы наиболее уязвимо действуют именно на втором этаже и при контроле штрафной при кроссах.

Азербайджан на фоне такого футбола "сине-желтых" сумел поднять голову и организовать два неприятных эпизода. Первый прилетел на 39-й минуте, когда Махмудов пробил со стандарта под перекладину. Трубин парировал.

Во втором же эпизоде Конопля проиграл борьбу, вследствие чего произошел разрезной пас под выход Дадашову один на один. Трубин вновь спас.

Классное начало второго тайма не получило развития

Сергей Ребров не стал ничего менять в кадровом плане в раздевалке, хотя замена того же Калюжного напрашивалась давно. К счастью, у украинцев несколько изменился подход к игре. Второй тайм команда начала с двух классных моментов, которые вылились в важнейший гол.

Открывать счет "сине-желтые" могли через три минуты после перерыва. Зинченко открылся за спиной латераля и получил шикарный разрезной пас от Матвиенко. После этого Александр влетел в штрафную и нанес удар – Мустафазаде успел заблокировать, но сфера пролетела рядом с ближней стойкой.

А на 51-й минуте Украина таки забила. Атака снова началась с прекрасной передачи центрбека – только теперь линии резал Забарный. Мяч перед штрафной принял Зубков, который прошел защитника на дриблинге и прострелил на 11 метров. Туда как раз прибежал Судаков, который расстрелял ворота. 0:1!

Такое развитие событий можно было ожидать. В матче против Исландии Азербайджан тоже пропустил на старте второго тайма (только это был второй гол). Важность этого взятия ворот трудно переоценить – теперь кавказцы должны были отыгрываться, а значит в их обороне появится пространство. Именно так Исландия и оформила 0:5 три дня назад.

Действительно, пространства на поле в Баку стало больше. Украина значительно убедительнее работала с мячом и даже прессинговала. Во всей этой красоте было одно но – моментов не возникало, да и вообще на чужой трети открываний стало едва ли не меньше, чем до перерыва. 50-60 минуты прошли без остроты со стороны подопечных Сергея Реброва.

Перестановки ничем не помогали. На 61-й минуте Калюжного наконец-то заместил Ярмолюк, а вместе с ним вышел и Довбык (Ванат же сел на скамейку). Супериван мог и недотянуть до замены, грубо сфолив за несколько минут до нее – чудом все обошлось желтой карточкой.

До 70-й минуты вспоминается только рывок Довбыка под заброс в глубину с последующим прострелом, который перехватил голкипер. На этот момент казалось, что два наших момента на старте оказались лишь временной вспышкой. Это был только ожидаемый сбой в обороне более слабого коллектива – совсем безошибочно команда с 11-матчевой безвыигрышной серией сыграть не смогла. Системного перелома не наступило.

Досадная неожиданность сотворила катастрофу

Как и в первом тайме, Азербайджан в какой-то момент попытался найти шанс в атаке. И нашел. На 70-й минуте свежий Байрамов навесил подачу с левого фланга, а Зинченко помешал ему точно пробить.

После завершения эпизода судья схватился за наушник и пошел смотреть повтор – а там ... Зинченко высоко поднял руку и заблокировал удар рукой .... Конечно, это было не так ужасно, как у Ковальца в матче с Кудривкой, но ошибка все равно грубая.

Греческий арбитр назначил пенальти, а Махмудов его реализовал. 1:1 Трубин угадал направление удара, но не смог дотянуться.

Сергей Ребров мгновенно бросил в бой Волошина и Шапаренко, сняв Очеретько и Бондаренко. Украина пошла спасаться от ничьей, однако нашествие получилось слабеньким. Всего пять ударов и минимум реальной остроты.

В актив с нятяжкой можно занести удар Зубкова на 80-й минуте, когда тот качнул защитника и пробил с линии штрафной. Получилось точно в руки голкипера. На 86-й же произошла хорошая комбинация с проникающим пасом на Шапаренко, который в последний момент выбил Кривоцюк.

В компенсированное же время прошло два дальних удара в исполнении Волошина и Шапаренко – только выстрел Назара был реально опасным.

Финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью в Баку. Этот результат может катастрофически сказаться на шансах Украины выйти на ЧМ-2026. Наш основной конкурент в борьбе за второе место – Исландия – имеет на два очка больше и имеет преимущество в семь мячей по разнице голов.

