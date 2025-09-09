Сборная Украины в рамках квалификации ЧМ-2026 сыграет против Азербайджана. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Украина должна громить Азербайджан

Успех в матче против Франции мог бы дать Украине дополнительное право на ошибку, однако чуда не случилось. Подопечные Сергея Реброва играли неплохо, но потерпели поражение. Подробные причины этой неудачи были разобраны в аналитическом обзоре на ютуб-канале "Футбол 24".

Фиаско с французами очень неудачно наложилось на победу Исландии над Азербайджаном. Островитяне разгромили кавказцев со счетом 5:0, создав колоссальные проблемы для Украины. Наш конкурент в битве за второе место уже сейчас имеет +7 по разнице голов – а именно по этому показателю будут распределяться позиции при равенстве очков.

Отбор на ЧМ-2026 стал очень коротким. В нашей группе всего четыре команды, а значит есть только шесть матчей. Два из них – против гранда, и один "сине-желтые" уже проиграли. Одолеть нынешнюю Исландию тоже будет непросто, поэтому гипотетическая неудача Украины с Азербайджаном рискует вылиться в бешеный кризис. Чтобы его избежать, подопечным Сергея Реброва необходимо не только побеждать в Баку, но и забивать как можно больше.

Изменения в лагере кавказцев

К счастью, наш сегодняшний соперник проходит через очень тяжелый период. Последняя победа азербайджанцев датируется июнем 2024-го, а в официальных матчах их не знали с ноября 2023-го. За календарный год их сборная потерпела 9 поражений в 11 матчах – не выиграв ни одного. Команда потерпела разгром не только от Швеции (0:6) или Исландии, но и даже от Гаити (0:3).

Интересно, что столь ужасную игру поставил именитый тренер – Фернанду Сантуш. Со сборной Португалии он взял чемпионат Европы и Лигу наций, однако в Азербайджан специалист приехал только по контракту на 2 млн евро. Работник и не скрывал этого факта, напоминая о контракте в ответ на требования журналистов уйти в отставку. Коуч даже не пытался как-то оправдаться, сонливо и односложно отвечая на критику.

Вчера в обед стало известно, что Фернанду Сантуша таки уволили. Исполнять его обязанности будет Айхан Аббасов, который тренирует молодежку, но времени на изменения игрового рисунка у него нет. Азербайджанские фаны могут надеяться только на психологический всплеск после смены тренера – ну и на какой-то мотивационный спич и заряженность футболистов. Им надо исправляться за 0:5.

Азербайджан способен создать колоссальные трудности для Украины

Поражение со счетом 0:5 в Рейкьявике не должно вводить в заблуждение. На самом деле кавказцы очень хорошо отзащищались против Исландии в первом тайме, поставив низкий блок в схеме 5-3-2. Высокая позиция "восьмерок" (Махмудова и Ибраимли) часто превращала ее в 5-2-3 – высокой тройкой кавказцы парировали тройку соперника в задней линии при розыгрышах.

Азербайджанцы до перерыва надежно контролировали ширину и не проваливались в работе между линиями. Вингеры и центрхавы "викингов" пытались открываться в зоне "десятки" – впрочем, когда на них шла передача, то сразу же выдвигался кто-то из центрбеков кавказцев. Задняя тройка в этом коллективе старается работать проактивно, накрывая на приеме.

Эти перемещения демонстрировали, что команда хорошо понимала, как перебирать соперников. Игроки знали, кто и где должен быть при перестроениях. Разрывов в задней линии не возникало – в случае чего один из центрхавов заполнял их. Как следствие, Исландия в основное время первого тайма имела всего два удара.

Конечно, у азербайджанцев возникали ошибки, но немного. Буквально 3-4 до перерыва, причем они не были тенденциозными. Первый пропущенный гол от Исландии прилетел только с углового в результате проигранной верховой дуэли – а вот с игры сломать низкий блок Сантуша островитяне не смогли.

Словом, Украине придется долбить качественный "автобус". Азербайджан в Исландии начал "сыпаться" уже после второго пропущенного гола, когда команда пыталась организовать что-то впереди. До того момента кавказцы даже не думали атаковать – исключением были выносы куда-то на одинокого нападающего.

А теперь давайте задумаемся – сильна ли сборная Сергея Реброва во взламывании автобусов? Хорошо ли она чувствует себя при 65% владения и контролем в первых двух третях поля? Ответ вы и сами знаете, поэтому следует готовиться к валидолу.

Когда вообще сборная Украины побеждала слабых соперников уверенно, с доминированием или разгромом? Последний раз это случилось в товарняке с Молдовой прямо перед Евро-2024 – и то там было несколько неприятных ситуаций. Если же взять официальные матчи, то откатимся до времен Александра Петракова, когда громили Армению (5:0, 3:0).

Украина может и должна побеждать Азербайджан. Но как?

Как бы там ни было, в случае неудачи в Баку "сине-желтые" не будут иметь никакого оправдания. Это будет просто смешно – сыграть хуже Гаити, Беларусь или Эстонию, оборвав Азербайджану 11-матчевую безвыигрышную серию. Тем более, что у соперника есть очень серьезные уязвимости.

Даже в хорошем первом тайме в Рейкьявике прослеживались проблемы кавказцев на стандартах. Зонный принцип обороны показал свою неэффективность при голевом угловом и при пятом взятии ворот – игроков в штрафной вроде и много, но в решающий момент исландцы имели преимущество 2-в-1 или 3-в-1 в ключевых зонах.

Несмотря на явную ориентацию на зонную оборону на угловых, азербайджанцы едва ли не показательно игнорировали зону подбора.

Зонный принцип можно быстро и относительно легко изменить на персоналки, однако здесь тоже не все слава Богу. Единоборства на стандартах и при кроссах даются азербайджанцам непросто. Особенно выделялся центрбек Мустафазаде, который при высоком росте не умеет играть на "втором этаже" – он проигрывает борьбу и ошибается позиционно. Идеальная мишень для Довбыка.

На флангах обороны азербайджанцам не хватает скорости. Такие футболисты, как Назаренко или Волошин могли бы от них убегать. Азербайджанцы парировали эту проблему хорошей структурой защиты (даже после перерыва она некоторое время оставалась неплохой), однако фланги можно и нужно таскать.

Как показал опыт второго тайма, эффективными против азербайджанцев стали сдваивания флангов. Способность наших вингеров выполнить хороший кросс вызывает сомнения (за исключением Гуцуляка), но фулбеки точно умеют подавать – а значит они должны работать в паре с вингерами.

Остерегаться контратак не следует. У кавказцев их нет. Все, что они делают после потери мяча – это сбрасывают мяч назад под вынос, но поддержки нападающим при этом не оказывается. Айхан Аббасов теоретически может попросить действовать смелее, однако тогда Азербайджан предоставит пространство сзади.

Исландия поняла этот факт в перерыве. Азербайджанцев слишком уважали. Во втором тайме викинги сняли ногу с тормозной педали и начали нагло перегружать заднюю линию. И не только ее – на флангах начали разыгрывать комбинации с численным большинством. 2-в-1, 3-в-2, 3-в-3 с динамическим преимуществом и тому подобное.

Состояние сборной Азербайджана резко ухудшилось при таком футболе. На флангах сразу начали возникать перегрузки, а опорники начали разрываться. Центрбеки, пытаясь играть проактивно, выдергивались и оставались в высоких позициях.

Таким образом, рецепт победы сборной Украины выглядит простым. Это – скорость на флангах, большое количество кроссов и стандартов, а также атаки большими силами на чужой трети. Звучит просто. Тем более, что исполнители для такого футбола у нас есть.

От Сергея Реброва ожидается ротация

Вряд ли мы увидим в основе Калюжного – два матча подряд при бешеной интенсивности он не выдержит. Возможно, под ротацию попадет и Ярмолюк, который набегался не меньше. С большой вероятностью опорную зону закроет Очеретько, о котором на пресс-конференции после Франции упоминал Сергей Ребров.

Впрочем, состав необходимо обновлять не только из-за физических кондиций, но и из-за другой тактической модели. Теперь сборная Украины будет доминировать и взламывать "автобус". Контратак соперника не ожидается, а значит можно поставить достаточно агрессивный центр.

Почему-то кажется, что зону правого инсайда отдадут Бондаренко, чтобы сформировать "шахтерский" треугольник в центре с двумя сильными "десятками" – пассивность Артема при возвращении назад сегодня не будет иметь большого значения, а вот его тонкие решения в атаке могли сработать даже против Франции. Альтернативой является Шапаренко или Зинченко.

Вот только Александр может заходить в центр и с позиции левого фулбека. Вряд ли он сильно уставший клубным сезоном, а вот его подачи с фланга очень нужны в сегодняшней встрече (как и кроссы Конопли с правого). Если представителя Ноттингема все же вернут на позицию инсайда, то левый край обороны закроет Михайличенко.

Для матча против Азербайджана логичным кажется использование таких футболистов, как Гуцуляк и Зубков. Они привыкли действовать против "автобусов", классно комбинируют на чужой трети поля и дисциплинированно заполняют зоны завершения – вот только эта парочка уставшая предыдущим поединком. Вместо них можно поставить только скоростных вингеров (Назаренко, Волошин).

Они не так эффективны во взламывании низких блоков, однако имеют высокую скорость. Для азербайджанских флангов этот факт будет проблемой. Ну а комбинировать перед штрафной будет кому – там должны открываться и центрхавы, и фулбеки, и нападающий.

Выбор на острие атаки является дискуссионным. Кажется, что более выгодным кажется использование крепкого Довбика с его умением играть в штрафной и бороться. Собственно, первый голевой момент против Франции должен был бы напугать азербайджанцев – Артем открылся из-за спины Чуамени, продавил Диня и замкнул навес в противоход голкиперу. Впрочем, форвард Ромы сейчас не в лучших кондициях, а в предыдущем туре он набегал аж 78 минут.

С другой стороны, Ванат тоже может быть полезным против нынешних азербайджанцев. Исландия показала это при третьем взятии ворот, когда перегрузила заднюю линию 6-в-5. В комбинативной игре Владислав может приносить много пользы своими "стеночками" и открываниями за спину. Важно только, чтобы подопечные Сергея Реброва реально массово заходили в зоны перед штрафной.

Новых травм в составе сборной Украины нет. Как и три дня назад, тренерский штаб не может рассчитывать на Романа Яремчука и Виктора Цыганкова. Азербайджанцам же не поможет нападающий Ахундзаде, который получил повреждение в Рейкьявике.

Ориентировочные составы на матч Азербайджан – Украина

Азербайджан: Махаммадалиев – Бадалов, Мустафазаде, Дашдамиров – Хусейнов, Ибраимли, Абдуллазаде, Махмудов, Джафаркулиев – Эмрели, Дадашов

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Очеретько – Волошин, Бондаренко, Судаков, Назаренко – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – победа Украины

Следует готовиться к очень тяжелой встрече. "Сине-желтые" крайне неубедительны во взломе "автобусов", а у азербайджанцев он очень толковый. Блок кавказцев сыпется только тогда, когда на него сильно нажимают – вот только у подопечных Сергея Реброва с перегрузкой обороны всегда возникают проблемы.

Не следует удивляться, если до 60-й минуты счет будет оставаться неоткрытым. Тем не менее, ошибки в верховых дуэлях и на стандартах, общая усталость и отсутствие контригры должна сломать азербайджанцев. Если это удавалось Гаити, то и украинцы забить способны.

Ставим на победу нашей команды, но удастся ли оформить разгром хотя бы со счетом 3:0? Вот на это ставить не рекомендуем. По именам сборная способна и Бельгию вынести, однако легких выносов андердогов во времена Сергея Реброва в официальных матчах не было. Возможно, прорвет хотя бы сейчас – а возможно и не прорвет. Фифти-фифти.

Неожиданный ход Азербайджана, козыри Украины, выбор между Довбыком и Ванатом и главная проблема команды Реброва