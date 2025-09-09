Бывший игрок Динамо Василий Кардаш поделился ожиданиями от дуэли между украинской и азербайджанской командами в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

"В действиях азербайджанцев преобладают эмоции. Если дать возможность им контролировать мяч, то неприятностей не избежать. Тем более болельщики будут гнать своих вперед. Поэтому прежде всего надо будет позаботиться о доминировании, все делать быстрее соперника.

Во-вторых, как показал последний матч в Исландии, азербайджанская сборная не умеет держать удар, стоит ей первой пропустить, как она на глазах разваливается. Это нашим надо взять на заметку.

Следует ли ожидать ротации в составе украинцев? Думаю, что да. Выбор будет остановлен на исполнителях больше заточенных на атаку. В частности, речь идет о позиции опорного полузащитника.

Фаворитом в этом противостоянии считаю украинскую сборную. Не думаю, что на действиях хозяев как-то скажется сегодняшняя отставка их рулевого Фернанду Сантуша. Уровень подготовки наших ребят все же выше и в Баку обойдется без форс-мажора", – сказал Кардаш в комментарии Sport.ua.

Напомним, матч между Азербайджаном и Украиной состоится во вторник, 9 сентября, в Баку. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

