Сборная Азербайджана определилась со списком игроков на матчи отбора ЧМ-2026 против Исландии и Украины.

Главный тренер "Милли" Фернанду Сантуш вызвал 24 игроков. Среди них двое уроженцев Украины – Анатолий Нуриев и Антон Кривоцюк. Последний недавно понаписывал "грязи" в адрес Евгения Греся.

Ребров сделал еще одно изменение в заявке сборной Украины – вылетел игрок Динамо

Аналитик Полесья после матча Лиги конференций против Фиорентины подошел к азербайджанскому арбитру Алияру Агаеву и спросил, как тот мог согласиться работать на игре сборной России. Кривоцюк в соцсетях неадекватно набросился на Греся: "Ты пробитый ватник, Женя. Таких, как ты, надо истреблять без грамма жалости". Что интересно, Кривоцюк родился в Киеве, который на днях подвергся очередной массированной ракетной атаке со стороны страны-террориста.

Добавим, что Азербайджан начнет отбор на ЧМ-2026 гостевым матчем против Исландии (5 сентября), а затем в Баку будет принимать Украину (9 сентября).

Заявка сборной Азербайджана на матчи против Исландии и Украины:

Вратари: Шахруддин Магомедалиев (Карабах), Рза Джафаров (Нефтчи), Айдин Байрамов (Зира).

Защитники: Джалал Гусейнов (Арда), Антон Кривоцюк (Теджон Хана Ситизен), Эльвин Джафаргулиев, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов (все – Карабах), Рахман Дашдамиров (Сабах), Эльвин Бадалов (Нефтчи).

Полузащитники: Озан Кёкчу (Волендам), Сабухи Абдуллазаде (Сумгаит), Анатолий Нуриев, Хаял Алиев (оба – Сабах), Эмин Махмудов (Нефтчи), Шахин Шахрияров (Габала), Кисмет Алиев, Джейхун Нуриев, Исмаил Ибрагимлы (все – Зира), Торал Байрамов, Нариман Ахундзаде (оба – Карабах).

Нападающие: Ренат Дадашов (Мотор), Махир Эмрели (Кайзерслаутерн), Муса Гурбанлы (Карабах).

