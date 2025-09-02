Пропуска на первый выездной матч сборной Украины в отборе чемпионата мира по футболу 2026 года уже можно приобрести.

Началась продажа билетов на матч отбора к ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Украины, сообщает пресс-служба УАФ. Поединок состоится 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Начало встречи в 20:00 по местному времени.

Украина – Франция: где смотреть стартовый матч команды Реброва в отборе ЧМ-2026

Приобрести билеты можно по официальной ссылке. Для украинских болельщиков выделен сектор №28. Стоимость билета составляет 5 азербайджанских манатов (оплата происходит в евро, возможно взимание комиссии банком).

Важная информация для посетителей: вход на стадион открывается с 18:00, детям до 6 лет посещать матч запрещено.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта