Минимальная премия для футболистов сборной Азербайджана за ничью в матче 2-го раунда группы D квалификации ЧМ-2026 против Украины (1:1) составила 5 000 манат, сообщает Azerisport.com.

За победу стартовая сумма для игроков основного состава составляла 10 000 манат (примерно 243 тысячи грн), из которых 75% получали те, кто выходил на поле, а 50% – игроки заявки.

Напомним, на старте квалификации Украина набрала одно очко за два матча и сейчас занимает третье место в своей группе отбора к ЧМ-2026.

