Тренерский штаб сборной Украины определился со списком игроков, которые смогут сыграть в поединке с Азербайджаном.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, которые смогут выйти на матч квалификации чемпионата мира 2026 против Азербайджана, сообщает пресс-служба УАФ.

Азербайджан – Украина: пресс-конференция Реброва – об увольнении Сантуша, сюрприз от Зинченко и состояние Судакова

Из тех футболистов, которые готовились к поединку, в заявку не попал только Владислав Дубинчак из Динамо.

Заявка сборной Украины на матч против Азербайджана:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Александр Сваток, 5. Валерий Бондарь, 6. Иван Калюжный, 7. Владислав Ванат, 8. Георгий Судаков, 9. Алексей Гуцуляк, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайличенко, 16. Назар Волошин, 17. Александр Зинченко, 18. Егор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Назаренко, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, матч Азербайджан – Украина состоится уже сегодня, 9 сентября. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.