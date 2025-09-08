– Сегодня топ-новость – увольнение Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана. Какова ваша реакция, и как это повлияет на подготовку к завтрашнему матчу?

– Конечно, это влияет на подготовку, будем делать необходимые коррективы. Мы представили игрокам команду соперника, показали, за счет чего они играют в атаке и в обороне. Но важно, что завтра покажем мы. Я считаю, сборная будет готова к любой модели игры со стороны Азербайджана.

– Где мы завтра увидим Александра Зинченко – в центре поля, или на фланге?

– Дождитесь завтрашней игры и увидите. Вообще, когда Александр на поле, он на любой позиции очень помогает команде. Он играет сердцем, играет за Украину. Даже не имея игровой практики в Арсенале, когда он приезжает в сборную, даже я не почувствовал, что он не провел ни одного матча в этом сезоне. Убежден, теперь он будет иметь игровое время в Ноттингем Форест.

– В матче с Францией мы увидели сразу трех дебютантов в составе национальной сборной, также видели победную стартовую игру молодежной сборной Украины. Устраивает ли вас, как сейчас работает система национальных сборных и в частности молодежка Унаи Мельгосы?

– Да, меня устраивает. Считаю, это важно, чтобы у игроков, которые играют в молодежке, была цель попасть в национальную команду. Важно понимание, что попадание в национальную команду зависит от того, как они проявляют себя в молодежке.

И вообще футбол сборной – это то, что ты показываешь сегодня. Для сборной важно, чтобы игрок демонстрировал стабильность, потому что есть конкуренция на каждую позицию. Если есть стабильность, тогда есть шанс закрепиться в национальной команде. Игроки, которые вышли на замену в матче против сборной Франции, заслужили этот шанс. Они получили важный опыт на будущее.

– Впервые за много лет украинские клубы не будут играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Как этот факт повлиял на выступление национальной сборной?

– К сожалению, теперь наши клубы должны пройти через квалификацию, ведь наш клубный рейтинг снизился. В нашей стране продолжается война, трудно держать уровень в таких условиях. Для меня важно, чтобы украинские клубы были представлены в еврокубках. Важно представлять нашу страну на таком уровне. Надеюсь, и я уверен в этом, что в следующем году мы будем бороться за место в Лиге чемпионов.

– В каком ментальном состоянии находится Георгий Судаков после вчерашней новости, что шахед попал в его дом в Киеве?

– К сожалению, мы все в такой ситуации. Когда я говорю игрокам, и это очень важно, концентрироваться на игре, есть понимание, что у всех есть родные в Украине и они на постоянной связи. Все возвращаются в Украину, мониторят новости. К сожалению, сейчас это случилось с Георгием. Ранее случалось с другими игроками, когда родные попадали в подобные ситуации. Но, считаю, это придаст мотивации игрокам. Понимаем, за какую страну играем, каких бойцов представляем здесь, на евроарене. Все это придаст мотивации нашим игрокам и завтра они будут больше мотивированы.

– Сейчас вы будете играть с очень слабой сборной, как считаете, получит ли ваша сборная завтра очень легкую победу?

– Я считаю, завтра будет тяжелая игра. Надеюсь, эту пресс-конференцию не будут слушать наши игроки. Потому что, когда команды меняют тренеров, это может восприниматься по-разному. Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Я смотрел игры, в частности первый тайм с Исландией – не считаю, что сборная Азербайджана сыграла очень слабо. Она играла организованно, но, к сожалению, не создавала моменты. Завтра будет непростая игра. Мы все сделаем, чтобы игроки это понимали и с первой минуты пытались достичь результата, – сказал Ребров на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч между Азербайджаном и Украиной состоится во вторник, 9 сентября, в Баку. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

