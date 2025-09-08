Во вторник, 9 сентября, сборная Украины в квалификации на ЧМ-2026 сыграет против Азербайджана. Где смотреть игру – подскажет "Футбол 24".

Сборная Украины 9 сентября в матче против Азербайджана попытается реабилитироваться за поражение Франции в отборе к чемпионату мира 2026 года. Поединок состоится в столице Азербайджана, Баку, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть Азербайджана – Украина? Трансляцию игры, как и всех последующих матчей квалификации, эксклюзивно покажет MEGOGO на своей платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях.

Также соперниками Украины в группе являются Франция и Исландия. Пока и Украина, и Азербайджан не набрали ни одного очка в отборе к ЧМ-2026.

