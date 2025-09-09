Украинские болельщики на эмоциях выразили недовольство сборной за не совсем удачный результат в матче с Азербайджаном (1:1).

Во вторник, 9 сентября, сборная Украины в рамках второго тура отбора на ЧМ-2026 в Баку сыграла вничью с Азербайджаном – 1:1.

Ребров объяснил причины ничьей с Азербайджаном: "Соперник совсем иначе играл, чем против Исландии"

После матча болельщики, которые присутствовали на трибунах, пообщались с игроками сборной на повышенных тонах из-за неудачного результата. Видео этого разговора появилось в телеграм-канале Zorya Londonsk.

На записи трудно расслышать большинство реплик, однако четко слышно некоторые слова фанатов к Николаю Матвиенко и Ко: "За что ты благодаришь?" и "Делайте выводы после своей игры". После этого Матвиенко похлопал в ответ, и все игроки сборной ушли.

Украина потерпела катастрофу в Баку, сыграв вничью с Азербайджаном