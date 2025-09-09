Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин получил награду лучшего игрока матча за встречу против Азербайджана (1:1).

Анатолий Трубин набрал 35% голосов от болельщиков, получив награду "Лев матча" за поединок против Азербайджана (1:1).

Хотя Анатолий и не смог отбить пенальти, назначенное из-за игры рукой Александра Зинченко, это не помешало ему стать лучшим игроком поединка по версии болельщиков.

К слову, это уже седьмая награда "Льва матча" для украинского голкипера.

