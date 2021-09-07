Сборная Португалии без проблем обыграла Азербайджан в 6-м туре отбора к ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Азербайджан – Португалия – 0:3

Голы: Б. Силва, 26, Ан. Силва, 31, Жота, 75

"Селесао" приехали на матч против команды Нуриева без Роналду, который отбывал дисквалификацию. Но это не остановило Португалию, которая уже до перерыва забила дважды – голы в свой актив записали Бернарду Силва и его однофамилец Андре.

ЧМ-2022, отбор: Португалия без Роналду на классе разгромила Азербайджан

Финальную точку во встрече поставил Диогу Жоту, которому удался результативный удар головой после подачи Жоау Канселу. Благодаря победе Португалия закрепилась на вершине турнирной таблицы группы А, набрав 13 очков. Азербайджан остался последним с одним зачетным баллом.