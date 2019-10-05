Азар забил свой первый гол за Реал в официальных матчах

В матче 8 тура Ла Лиги против Гранады Эден Азар отличился дебютным голом за "сливочных" в официальных поединках.

Мадридский Реал дома принимал Гранаду в матче 8 тура Ла Лиги. Карим Бензема забил быстрый мяч, а перед перерывом свой дебютный гол за Мадрид в официальных матчах забил Эден Азар. После великолепной игры и ассиста Федерико Вальверде бельгиец выскочил один на один с голкипером и перебросил его.

Реал ярко перестрелял Гранаду в матче лидеров Примеры – дебютный гол Азара, гениальный Бензема

После перерыва Азар отдал ассист на Луку Модрича. Но потом Гранада едва не отыгралась, забив 2 мяча.