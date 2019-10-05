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Азар забил свой первый гол за Реал в официальных матчах

19:09 124 Читати українською
Азар забил свой первый гол за Реал в официальных матчах
Эден Азар / ФК Реал Мадрид

В матче 8 тура Ла Лиги против Гранады Эден Азар отличился дебютным голом за "сливочных" в официальных поединках.

2’ Карим Бензема
45+2’ Эден Азар
61’ Лука Модрич
90+2’ Хамес Родригес
 
Дарвин Мачис 69’
Домінгуш Дуарте 77’
2’ Карим Бензема
45+2’ Эден Азар
61’ Лука Модрич
69’ Дарвин Мачис
77’ Домінгуш Дуарте
90+2’ Хамес Родригес

Мадридский Реал дома принимал Гранаду в матче 8 тура Ла Лиги. Карим Бензема забил быстрый мяч, а перед перерывом свой дебютный гол за Мадрид в официальных матчах забил Эден Азар. После великолепной игры и ассиста Федерико Вальверде бельгиец выскочил один на один с голкипером и перебросил его.

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После перерыва Азар отдал ассист на Луку Модрича. Но потом Гранада едва не отыгралась, забив 2 мяча.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Эден Азар Эден Азар Испания Видеоновости Реал Мадрид - Гранада Реал Мадрид Реал Мадрид
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