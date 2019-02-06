Азар вскоре сообщит Челси о желании перейти в Реал

Лидер Челси Эден Азар планирует продолжить карьеру в Испании.

Бельгиец хочет по окончании сезона перейти в мадридский Реал, Азар еще не разговаривал об этом с руководством Челси, но собирается вскоре это сделать, сообщает The Telegraph.

"Если Азар хочет уйти, ему следует это сделать", – Сарри прокомментировал будущее бельгийца

Также отмечается, что клуб и вингер не продвинулись в переговорах относительно нового контракта Азара, который действует до лета 2020-го года. Челси хочет получить за футболиста больше 100 миллионов евро.

Азар принял решение относительно своего будущего

К слову, в этом сезоне на счету 28-летнего бельгийца 31 матч за Челси во всех турнирах, где игрок забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.