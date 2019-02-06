toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО КИЕВ - НЬЮ-ИНГЛЭНД РЕВОЛЮШН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Азар вскоре сообщит Челси о желании перейти в Реал

10:20 95 Читати українською
Азар вскоре сообщит Челси о желании перейти в Реал
Эден Азар / фото из соцсетей

Лидер Челси Эден Азар планирует продолжить карьеру в Испании.

Бельгиец хочет по окончании сезона перейти в мадридский Реал, Азар еще не разговаривал об этом с руководством Челси, но собирается вскоре это сделать, сообщает The Telegraph.

"Если Азар хочет уйти, ему следует это сделать", – Сарри прокомментировал будущее бельгийца

Также отмечается, что клуб и вингер не продвинулись в переговорах относительно нового контракта Азара, который действует до лета 2020-го года. Челси хочет получить за футболиста больше 100 миллионов евро.

Азар принял решение относительно своего будущего

К слову, в этом сезоне на счету 28-летнего бельгийца 31 матч за Челси во всех турнирах, где игрок забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

Теги
Англия Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Главное Эден Азар Эден Азар Челси Челси Трансферы Реал Мадрид Трансферы Челси Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Англии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
37
мин
РБ Лейпциг
19:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук