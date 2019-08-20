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Азар восстанавливается быстрее, чем ожидалось – бельгиец может дебютировать за Реал уже в третьем туре

15:03 35 Читати українською
Азар восстанавливается быстрее, чем ожидалось – бельгиец может дебютировать за Реал уже в третьем туре
Эден Азар / Фото ФК Реал

Вингер Реала Эден Азар опережает графики восстановления и вскоре сможет выйти на поле в футболке "сливочных".

 

Перед началом нового сезона Ла Лиги новичок Реала Эден Азар получил травму бедра и не смог принять участие в матче первого тура против Сельты.

Азар рискует пропустить несколько недель из-за травмы

Ранее сообщалось, что бельгиец пропустит около месяца и сможет дебютировать за мадридскую команду только после паузы на матчи сборных.

Однако Азар опережает график восстановления и может принять участие в матче третьего тура Ла Лиги против Вильярреала, который состоится 1 сентября, сообщает Marca.

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Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Вильярреал - Реал Мадрид
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