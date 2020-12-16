29-летний полузащитник Реала сегодня, 16 декабря, провел тренировку в общей группе со всеми одноклубниками. "Сливочные" готовятся к матчу 14-го тура против Эйбара, информирует официальный сайт клуба.

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Заметим, Эден Азар не играет с 28 ноября, когда он травмировал бедро в матче против Алавеса. Таким образом, бельгиец не принимал участия в последних пяти матчах мадридцев.

В общем Азару не слишком везет в Реале – в текущем сезоне он провел всего 6 матчей и забил в них два гола.

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