Азар успешно прошел медосмотр перед официальной презентацией в Реале

Вингер Эден Азар готовится к своему первому появлению в форме "королевского клуба".

Бельгиец прибыл в Мадрид и успешно прошел медосмотр перед своей презентацией, информирует AS.

Реал представил Йовича перед болельщиками на Сантьяго Бернабеу

Обследование состоялось в мадридском госпитале Sanitas La Moraleja University. Презентация 28-летнего хавбека в качестве игрока Реала планируется сегодня на Сантьяго Бернабеу. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Реал уже побил собственный рекорд расходов за одно трансферное окно – впереди еще два с половиной месяца лета

Реал оформил трансфер бельгийца на прошлой неделе. Цена экс-игрока Челси составила 130 миллионов фунтов вместе с бонусами.