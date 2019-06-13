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Азар успешно прошел медосмотр перед официальной презентацией в Реале

18:30 25 Читати українською
Азар успешно прошел медосмотр перед официальной презентацией в Реале
Эден Азар / Bleacher Report

Вингер Эден Азар готовится к своему первому появлению в форме "королевского клуба".

Бельгиец прибыл в Мадрид и успешно прошел медосмотр перед своей презентацией, информирует AS.

Реал представил Йовича перед болельщиками на Сантьяго Бернабеу

Обследование состоялось в мадридском госпитале Sanitas La Moraleja University. Презентация 28-летнего хавбека в качестве игрока Реала планируется сегодня на Сантьяго Бернабеу. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Реал уже побил собственный рекорд расходов за одно трансферное окно – впереди еще два с половиной месяца лета

Реал оформил трансфер бельгийца на прошлой неделе. Цена экс-игрока Челси составила 130 миллионов фунтов вместе с бонусами.

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Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Трансферы Реал Мадрид
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