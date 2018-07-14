Азар: Турнир прошел для Бельгии практически идеально

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал победу над Англией в матче за 3 место на чемпионате мира-2018.

"Чувствую себя исключительно хорошо. Нам удалось добиться чего-то потрясающего за эти семь недель в России. Понимаю, этот матч менее интересен, чем завтрашний финал. Но мы смогли дать возможность всем болельщикам в Бельгии праздновать.

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Турнир для нас прошел почти идеально. Будем работать дальше и смотреть в будущее. Я лучший игрок турнира? Думаю, после этого матча я заслужил это, но не только я, а многие футболисты, которые хорошо сыграли на этом чемпионате мира. Для меня эта награда не так важна, я никогда не играл за индивидуальные награды, главное – результат команды", – цитирует Азара пресс-служба ФИФА.

В матче за 3 место сборная Бельгии победила Англию со счетом 2:0, а Эден Азар забил второй мяч и был признан лучшим игроком поединка.