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Азар: Турнир прошел для Бельгии практически идеально

23:59 6 Читати українською
Азар: Турнир прошел для Бельгии практически идеально
Эден Азар / ФИФА

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал победу над Англией в матче за 3 место на чемпионате мира-2018.

"Чувствую себя исключительно хорошо. Нам удалось добиться чего-то потрясающего за эти семь недель в России. Понимаю, этот матч менее интересен, чем завтрашний финал. Но мы смогли дать возможность всем болельщикам в Бельгии праздновать.

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Турнир для нас прошел почти идеально. Будем работать дальше и смотреть в будущее. Я лучший игрок турнира? Думаю, после этого матча я заслужил это, но не только я, а многие футболисты, которые хорошо сыграли на этом чемпионате мира. Для меня эта награда не так важна, я никогда не играл за индивидуальные награды, главное – результат команды", – цитирует Азара пресс-служба ФИФА.

В матче за 3 место сборная Бельгии победила Англию со счетом 2:0, а Эден Азар забил второй мяч и был признан лучшим игроком поединка.

ЧМ 2018Матч за 3 место

Бельгия - Англия: Суббота 14 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
2 : 0
Англия
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Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Бельгия - Англия Эден Азар Эден Азар
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