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Азар третий раз подряд стал лучшим бельгийским легионером, оставив позади звезд Манчестер Сити и Интера

16 января 18:07 84 Читати українською
Азар третий раз подряд стал лучшим бельгийским легионером, оставив позади звезд Манчестер Сити и Интера
Эден Азар / Фото HLN

Пока Лионель Месси и Криштиану Роналду собирают "Золотые мячи", вингеру Реала Эдену Азару остаются только локальные награды.

Эден Азар получил титул лучшего бельгийского игрока, который выступает за рубежом сообщает HLN.

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Стоит отметить, что звезда Реала получает это звание третий год подряд. Эден набрал 458 голосов, его ближайшими преследователями были хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне (348) и нападающий Интера Лукаку (248).

Азар не смог побывать на церемонии вручения из-за травмы. В текущем сезоне Ла Лиги вингер Реала провел 8 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Бельгия Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Эден Азар Эден Азар
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