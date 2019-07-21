Азар сыграл против Баварии под "хоккейным" номером – настоящее галактическое послание бельгийца

Атакующий полузащитник Эден Азар дебютировал за мадридский Реал под необычным для основного игрока номером. Событие произошло в матче Международного кубка чемпионов против мюнхенской Баварии (1:3).

Звездный новичок "сливочных" одел футболку с 50-м номером.

Бавария одержала легкую победу над Реалом на Международном кубке чемпионов

Как выяснила Marca, причин такого шага сразу две. Во-первых, Азар до сих пор не определился, под каким номером будет выступать за Реал, поскольку его любимая "десятка" зарезервирована обладателем "Золотого мяча" Лукой Модричем. Вторая причина – чисто "галактическая". Накануне исполнилось 50 лет высадке на Луну первого человека.

Отметим, что в Ла Лиге Эден Азар не сможет играть под 50-м номером. Правила лиги обязывают игроков выбрать номер от 1-го до 25-го. Другие новички мадридцев, похоже, уже имеют постоянные номера: Лука Йович будет играть под 18-м, Ферлан Менди – под 23-м.