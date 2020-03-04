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Азар сыграет на Евро-2020 несмотря на тяжелую травму, – Мартинес

22:25 22 Читати українською
Азар сыграет на Евро-2020 несмотря на тяжелую травму, – Мартинес
Роберто Мартинес и Эден Азар / Фото Marca

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес положительно оценивает шансы хавбека Реала Эдена Азара попасть на Евро-2020.

"Я вообще не сомневаюсь, что он сыграет на чемпионате Европы. Сроки восстановления пока невозможно определить, нужно посмотреть, как пройдет операция. Первые 2 недели очень важны с точки зрения реабилитации, но, зная Эдена и то, как он восстанавливался от других повреждений, мы уверены, что он будет с нами на Евро.

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Думаю, что до того, как он приедет в сборную, он еще выйдет на поле в матче Реала. Эден всегда на позитиве, у медработников "сливочных" хорошие прогнозы. Мы сделаем все, чтобы Азар вернулся еще сильнее и стремился выигрывать как с клубом, так и со сборной", – цитирует Мартинеса Marca.

Напомним, Эден травмировался во время поединка 25-го тура Ла Лиги против Леванте (0:1), врачи прогнозируют бельгийцу не менее трех месяцев на восстановление.

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