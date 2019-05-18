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Азар-старший получил лицензию агента и займется трудоустройством сыновей

18 мая 14:09 58 Читати українською
Азар-старший получил лицензию агента и займется трудоустройством сыновей
Тьерри Азар / La Meuse

Тьерри Азар стал лицензированным посредником и будет представлять интересы Эдена, Торгана и Килиана Азаров.

Отец футбольного трио станет их новым агентом, сообщает AS.

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Азар-старший получил агентскую лицензию и собирается заняться трудоустройством своих сыновей. В частности, в летнее трансферное окно намерены сменить клубную прописку минимум двое из братьев: Эден может перебраться из Челси в мадридский Реал ориентировочно за 115 млн евро, а Торган перейдет из Боруссии Менхенгладбах в Боруссию Дортмунд.

Ожидается, что Тьерри Азар будет представлять интересы своих сыновей в переговорах с Реалом и Боруссией Д соответственно, а также претендовать на комиссионные после заключения договоров с новыми клубами.

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