Азар станет самым высокооплачиваемым игроком Реала, – СМИ

Атакующий хавбек Челси Эден Азар в случае перехода в мадридский Реал вместе с Гаретом Бейлом будет зарабатывать больше всего среди игроков "сливочных".

Бельгиец после перехода в Реал может стать самым высокооплачиваемым игроком "сливочных", сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, боссы мадридцев готовы платить Азару такую ​​же сумму, как и Гарету Бейлу. В прошлом сезоне валлиец заработал 15 млн евро "чистыми", что делало его вторым в зарплатной ведомости Реала после Криштиану Роналду, который уже перешел в Ювентус.

Правда, владелец Челси Роман Абрамович предложил атакующему хавбеку даже больше – 17,6 млн евро в год, чтобы удержать его на Стэмфорд Бридж. Вместе с тем, "синие" снизили финансовые аппетиты по продаже Азара и отпустят его, если Реал предложит 150 млн евро. Трансфер бельгийца, однако, не является приоритетным, поскольку наставник "галактикос" Лопетеги считает манеру игры лидера Челси схожей со стилем Иско.

В сезоне 2017/18 Эден Азар провел в АПЛ 34 матча, в которых забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.