Азар стал четвертым лучшим ассистентом Челси в АПЛ

Вингер Челси Эден Азар отдал 41 ассист за Челси в матчах АПЛ и стал 4 лучшим ассистентом клуба в истории. До Джанфранко Дзолы осталась 1 голевая передача.

В матче против Арсенала Эден Азар отдал голевую передачу на Маркоса Алонсо, который и принес победу лондонцам. Таким образом, бельгиец отдал уже 41 голевую передачу в АПЛ.

Челси – Арсенал – 3:2 – видео голов и обзор матча

Это четвертый показатель в истории клуба в матчах чемпионата. Более имеют только Фрэнк Лэмпард (90), Дидье Дрогба (55) и Дзола (42).

Челси после 2 туров набрал 6 очков и идет среди лидеров в турнирной таблице АПЛ.