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Азар сравнил 18-летнего себя с Хадсон-Одоем – "скромное" заявление лидера Челси

21:52 28 Читати українською
Азар сравнил 18-летнего себя с Хадсон-Одоем – "скромное" заявление лидера Челси
Каллум Хадсон-Одой

Вингер Челси Эден Азар поделился своим мнением относительно 18-летнего таланта Каллума Хадсон-Одоя.

"Думаю, в 18-летнем возрасте я играл лучше, чем сейчас Хадсон-Одой. Мне не нужно ему о чем-то рассказывать. Если он захочет, может обратиться за советом, и я поделюсь, никаких проблем. Но он уже прекрасный футболист, его игра меня не удивила.

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С первого же дня, когда он начал тренироваться с нами, Каллум показывал прекрасные навыки. Этот парень ждал попадания в стартовый состав на игру Премьер-лиги. Он готов.

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Вы можете видеть, как он работает с мячом, насколько уверен в себе. Он все еще молод и может развиваться, но уже прекрасно играет", – цитирует Азара Goal.com.

Теги
Англия Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Эден Азар Эден Азар Челси Челси
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