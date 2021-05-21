Нападающий Реала Эден Азар не попадет в заявку на матч против Вильярреала в 38 туре Ла Лиги.

Во время предматчевой пресс-конференции Зинедин Зидан подтвердил, что 30-летний игрок не поможет своей команде в очень важном матче, который может принести "сливочным" победу в Ла Лиге.

Азар и 5 звезд Барселоны возглавили топ-10 игроков, которые больше всего подешевели за 2021 год

"Азар испытывает дискомфорт. Ничего серьезного, но мы не хотим рисковать. Завтра он не сыграет", – цитирует французского специалиста AS.

Интересно, что Эден также пропустил утреннюю тренировку, ссылаясь на переутомление. Ранее стало известно, что мадридцы хотят избавиться от вингера в летнее трансферное окно и попытаются подписать Мбаппе и Холланда.

Напомним, летом 2019-го Реал заплатил Челси за Азара 115 млн евро. В текущем сезоне бельгиец не впечатлил руководство своей результативностью, отыграв лишь в 18 матчах и забив 3 гола.

"В Україні вони почали гаснути": Реал готує галактичний розпродаж і озвучує цінники, або Хто тренуватиме Луніна