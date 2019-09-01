"Азар сможет вернуть Реал на вершину", – Фабрегас

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас поделился мнением о перспективах своего экс-партнера по Челси Эдена Азара в Реале.

"У Эдена особенный характер. Может показаться, что ему на все наплевать, но внутри он победитель. Азар хочет быть на одной волне с партнерами, часто шутит.

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Он не любит говорить на командных собраниях, его нельзя считать лидером за пределами поля. Но на поле Азар играет как однозначный вожак.

Он никогда не уходит в тень, ищет мяч, идет в обыгрыш, стремится забивать голы и отдавать передачи. Если все пойдет по плану, то он сможет демонстрировать великолепную игру в составе Реала. Если Азар будет играть на том же уровне, что и в Челси, то сможет вернуть Реал на вершину", – цитирует Фабрегаса Marca.

Напомним, Азар этим летом стал игроком Реала. Мадридцы выплатили Челси 100 млн евро за звездного бельгийца.

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