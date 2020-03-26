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Азар шокировал новой прической – очередная звезда меняет имидж на карантине

26 марта 23:56 35 Читати українською
Азар шокировал новой прической – очередная звезда меняет имидж на карантине
Эден Азар / Getty Images

Вингер Реала Эден Азар решил несколько изменить стиль в условиях изоляции.

Бельгиец остался без волос на голове, о чем отчитался его парикмахер в своем Instagram.

Азар: Мой первый сезон в Реале оказался мусором

Сам барбер также побрился, запустив челлендж "стрижка дома". Азар стал одним из первых игроков, которые согласились пожертвовать "растительностью". Ранее такой же сменой имиджа похвастался Антони Марсьяль из Манчестер Юнайтед.

Напомним, Азар не играет с конца февраля из-за травмы. Звезде Реала придется ждать еще как минимум месяц, поскольку чемпионат Испании остановлен из-за эпидемии коронавируса в стране.

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Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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