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Азар сделал неожиданный выбор, сравнив английских и испанских болельщиков

13:43 64 Читати українською
Азар сделал неожиданный выбор, сравнив английских и испанских болельщиков
Эден Азар / ФК Реал Мадрид

Новичок Реала Эден Азар высказался о пылкости боления в Англии и Испании и сравнил фанатов обеих стран.

"Я думаю, что в Испании болельщики более фанатичные! В Англии не так много настоящих болельщиков – люди там очень любят футбол, интересуются им, но они не настолько фанатичны по отношению к своим командам.

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Когда я был в Челси и мы проигрывали, конечно, все беспокоились, но не чувствовалось, что это катастрофа. А от Реала болельщики ждут каждый год победы в Лиге чемпионов", – цитирует Азара ESPN.

Напомним, Эден Азар этим летом стал игроком Реала. Мадридцы выплатили Челси 100 млн евро за звездного бельгийца.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания футбольные фанаты Челси Челси Эден Азар Эден Азар
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