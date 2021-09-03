"Неправда, что я не доволен в Реале. Я очень счастлив здесь, и вы знаете, что игрок еще более счастлив, когда он играет и забивает.

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Я счастлив в Мадриде, мне нравится моя жизнь в Испании. Ситуация сейчас осложняется только COVID и травмами", – цитирует Эдена Tuttomercatoweb.

Летом 2019-го Реал приобрел Азара в Челси за 115 млн евро и прописал в его контракте зарплату около 30 млн в год. Из-за высокой травматичности и плохих физических кондиций Эден до сих пор борется за статус основного игрока королевского клуба.

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