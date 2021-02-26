Будущее Эдена Азара в Реале может оказаться под большим вопросом в случае трансфера звезды ПСЖ.

Звездный вингер "сливочных" может покинуть Реал. Королевский клуб рассматривает возможность прощания с бельгийцем в случае трансфера Килиана Мбаппе, сообщает AS.

Зидан оценил положение Азара в Реале

Причиной такого решения служат несколько факторов. Во-первых, Азар зарабатывает 14 млн евро в год, а "галактикос" не потянут еще и зарплату Мбаппе на фоне кризиса. Во-вторых, в Реале считают, что переход Килиана привлечет еще больше внимания к клубу, что может негативно повлиять на уверенности Эдена, который и так почти не играет из-за частых травм.

22-летнюю звезду ПСЖ считают одной из главных трансферных целей мадридского клуба на ближайшее окно. Килиан Мбаппе в 30 матчах этого сезона забил 21 мяч и 9 раз ассистировал. У Эдена Азара статистика куда хуже – лишь 3 гола за 13 матчей.

Маліновського і Ко пограбували: вкрадений футбол, підлаштування Зідана і ключова помилка Гасперіні