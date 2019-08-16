Азар рискует пропустить несколько недель из-за травмы

Вингер Реала Эден Азар не поможет команде на старте сезона.

Эден Азар получил травму бедра и не сможет помочь своей команде на старте сезона 2019/20. По информации Marca, бельгиец может пропустить 3-4 недели.

Азар получил травму на тренировке

Уже завтра, 17 августа, "королевский клуб" стартует в Ла Лиге выездным поединком против Сельты, тогда как сегодня, 16 августа, новый сезон в чемпионате откроет Барселона матчем против Атлетика.

Азар перешел в Реал из Челси, за который выступал на протяжении 7 лет, дважды выиграв АПЛ и Лигу Европы.

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