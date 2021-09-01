Полузащитник Реала Эден Азар настроен доказать, что способен быть тем игроком, за которого Мадрид платил более 100 млн евро.

"Я подписал контракт с Реалом на пять сезонов. Первые два не были хорошими из-за травм, но у меня осталось еще три года, чтобы доказать свою состоятельность.

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Я жду того момента, когда снова смогу показать свою ценность. Реал потратил на меня много денег – хочу им кое-что вернуть", – цитирует Азара HLN.

К слову, в прошлом сезоне на клубном уровне Азар провел 21 матч, забил 4 гола и сделал результативную передачу. Его контракт с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года.

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