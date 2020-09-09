Реал рассчитывал, что его сборники останутся в расположении клуба для подготовки к новому сезону. В частности, так поступили Лука Модрич и Мартин Эдегор, позже в команду вернулся Тибо Куртуа.

Бельгия – Исландия – 5:1 – видео голов и обзор матча

Зато Эден Азар таки отправился в сборную Бельгии и пробыл с командой до последнего дня сбора. Однако Роберто Мартинес не дал хавбеку сыграть ни одной минуты в матчах против Дании (2:0) и Исландии (5:1). Эта ситуация очень расстроила боссов Реала, ведь они ждут от бельгийца прорыва после его первого сезона на Бернабеу, который был омрачен травмами. В Мадриде очень рассчитывали на лояльность футболиста, сообщает AS.

Напомним, Азар перешел в Реал летом 2019 из лондонского Челси. Сумма трансфера составила 115 млн евро. В прошлом сезоне игрок провел лишь 16 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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