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Азар рассказал, кто заслуживает получить "Золотой мяч" больше, чем Модрич, – это не Роналду

14:30 185 Читати українською
Азар рассказал, кто заслуживает получить "Золотой мяч" больше, чем Модрич, – это не Роналду
Эден Азар / фото из соцсетей

Полузащитник Челси и сборной Бельгии Эден Азар рассказал кто, по его мнению, должен получить "Золотой мяч-2018".

"Даже несмотря на то, что я провел хороший сезон, я прекрасно понимаю, что не заслуживаю получить "Золотой мяч". Были футболисты, которые сыграли лучше меня.

Модрич лидирует в голосовании на "Золотой мяч-2018", далее Варан и Мбаппе

Прежде всего, я бы назвал Модрича, но с августа по октябрь он играл не так хорошо, как раньше. Учитывая это, я бы выбрал Мбаппе", – цитирует Азара RTBF.

Напомним, что имя обладателя "Золотого мяча-2018" станет известным третьего декабря.

Роналду не уверен, попадет ли Месси в финальную тройку претендентов на "Золотой мяч"

Теги
ЧМ 2018 Золотой мяч Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Лука Модрич Лука Модрич Эден Азар Эден Азар
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