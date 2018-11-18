Азар рассказал, кто заслуживает получить "Золотой мяч" больше, чем Модрич, – это не Роналду

Полузащитник Челси и сборной Бельгии Эден Азар рассказал кто, по его мнению, должен получить "Золотой мяч-2018".

"Даже несмотря на то, что я провел хороший сезон, я прекрасно понимаю, что не заслуживаю получить "Золотой мяч". Были футболисты, которые сыграли лучше меня.

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Прежде всего, я бы назвал Модрича, но с августа по октябрь он играл не так хорошо, как раньше. Учитывая это, я бы выбрал Мбаппе", – цитирует Азара RTBF.

Напомним, что имя обладателя "Золотого мяча-2018" станет известным третьего декабря.

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