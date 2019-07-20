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Азар рассказал, что поможет ему быстрее адаптироваться в Ла Лиге

06:00 64 Читати українською
Азар рассказал, что поможет ему быстрее адаптироваться в Ла Лиге
Эден Азар / Реал

Новичок Реала Эден Азар считает, что опыт – это то, что поможет ему в мадридском клубе.

"Что поможет мне быстрее адаптироваться в Ла Лиге? Опыт. Я приехал в Челси семь лет назад и был похож на ребенка. Теперь я более зрелый. Я провел более 500 матчей в карьере. Но мне 28 лет, и я все еще чувствую себя молодым.

Азар из-за своего хобби может играть в Реале под необычным номером

Ла Лига полностью отличается от АПЛ, но с опытом адаптируешься быстрее. Поэтому я считаю, что опыт – самое главное", – передает слова Эдена Азара AS.

Напомним, бельгийский вингер перешел в Реал из Челси этим летом. Стоимость перехода составила 100 миллионов евро.

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Испания Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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