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Азар рассказал, что хотел покинуть Челси летом

21 января 22:22 124 Читати українською
Азар рассказал, что хотел покинуть Челси летом
Эден Азар / AFP

Хавбек Челси и сборной Бельгии Эден Азар размышлял над уходом из лондонского клуба.

"В Англии я выиграл все трофеи, кроме Суперкубка. Неоднократно говорил, что после Туманного Альбиона хочу попробовать что-то новое для себя, но это не значит, что я покину Челси. Есть вещи, которые могут заставить меня остаться.

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После ЧМ-2018 я хотел уйти из команды, но остался и сейчас демонстрирую чуть ли не лучшую форму в своей карьере. Пока не думаю о том, что мне нужен какой-то новый вызов", – цитирует бельгийца France Football.

СМИ в последнее время активно тиражируют слухи о возможном переходе Азара в Реал. Ранее Эден признался, что всегда любил Реал.

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Англия Челси Челси Эден Азар Эден Азар
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