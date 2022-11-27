Во время пресс-конференции перед матчем с Марокко один из журналистов поинтересовался, есть ли у футболиста проблемы с лишним весом. "Нет. Это не правда. У меня всегда был одинаковый вес, мне нечего сказать по этому поводу. Я работаю, чтобы быть готовым, и это самое главное для меня", – парировал Азар.

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После завершения мероприятия автор вопроса подошел к капитану сборной Бельгии, чтобы сделать общее фото. Однако Эден Азар отказал, четко дав понять, что тема, которую поднял журналист, ему не нравится.

Напомним, 31-летний полузащитник в последние годы крайне мало играет в составе Реала из-за перманентных травм. Однако Азар успел подготовиться к ЧМ-2022. Он сыграл более часа в первом туре против Канады (1:0). Сегодня Бельгия сыграет с Марокко, старт встречи в 15.00.

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