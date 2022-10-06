Азар пытался выиграть у Рюдигера кресло в "камень-ножницы-бумага" во время матча с Шахтером
Запасные Реала развлекались, пока их партнеры пытались обыграть Шахтер в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Азар и Рюдигер не вышли в основе Реала на Шахтер. Бельгиец много времени проводит в резерве, поэтому имеет коронное место на скамейке запасных. Рюдигер дерзко его занял.
Реал – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча
Эден решил отвоевать свое кресло, сыграв с партнером у "камень-ножницы-бумага". Ничего не получилось – бельгиец проиграл и разочарованно вынужден был искать менее удобное место.
Шахтер уступил Реалу в третьем туре Лиги чемпионов, однако с минимальным счетом. "Горняки" остались на втором месте в группе. Анатолий Трубин сделал 11 сэйвов, а вот Андрей Лунин работы почти не имел.
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