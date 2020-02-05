Азар провел тренировку в общей группе Реала

Атакующий полузащитник мадридского Реала Эден Азар наконец восстановился от травмы и начал набирать игровую форму.

В среду бельгиец провел тренировку в общей группе игроков "сливочных", сообщает El Chiringuito.

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Из-за травмы Азар пребывал вне игры с конца ноября. Тяжелое повреждение он получил в матче группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ (2:2). Пока неизвестно, когда вингер сможет выйти на поле.

В нынешнем сезоне Эден Азар провел всего 8 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 1 мяч и оформил 3 ассиста. Ближайший поединок мадридцы проведут в четверг, 6 февраля, против Реал Сосьедада в Копа дель Рей.

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