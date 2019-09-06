Азар провел тренировку в общей группе Реала

Полузащитник Реала Эден Азар близок к возвращению на футбольное поле.

Эден Азар практически полностью восстановился после травмы, сообщает AS. 28-летний футболист провел занятие в общей группе и, если не произойдет непредвиденной ситуации, сможет дебютировать за Реал уже в матче против Леванте.

"Азар сможет вернуть Реал на вершину", – Фабрегас

Кроме Азара, в общей группе также тренировались Браим Диас и Хамес Родригес.

Напомним, Азар этим летом стал игроком Реала. Мадридцы выплатили Челси 100 млн евро за звездного бельгийца.

Матч Реал – Леванте состоится 14 сентября в 14:00 по киевскому времени.

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