Азар прошел курьезный тест: Барселона или Реал, Мбаппе или Неймар, побывать в теле Роналду, политика и курение

Атакующий хавбек Челси Эден Азар ответил на провокационные вопросы Mirror. Бельгийца заставили делать сложный выбор.

– Хотел бы ты стать своим братом на один день?

– Я хотел бы быть им много дней, не только один. Торган – действительно классный парень.

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– А если бы ты смог оказаться на месте Криштиану Роналду...

– О да, было бы здорово достичь его уровня совершенства. Думаю, это было бы замечательно.

– Тебе не нравится защищаться на поле?

– Думаю, что нет.

– Ты предпочитаешь вино пиву?

– Если я должен выбрать, то скажу – пиво. Но я также наслаждаюсь хорошим красным вином. Идеальный вариант – вина Бордо.

– Смог бы ты съесть три гамбургеры на обед?

– Если они маленькие, то думаю, что да. А если крупные – от гамбургеров придется отказаться.

– Ты курил хотя бы раз?

– О да, я курил.

– Тоттенхэм или Арсенал?

– В детстве я был большим поклонником Тьерри Анри, поэтому, мой ответ очевиден.

– Барселона или Реал?

– Это два больших клубы (подмигнул).

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– Лилль или ПСЖ?

– Конечно, Лилль.

– Мбаппе или Неймар?

– Если мне придется выбрать одного, то я остановлюсь на Мбаппе. Но только потому, что я хорошо знаю Килиана.

– Ты хотел бы завершить карьеру в МЛС?

– В жизни может произойти все, что угодно. Но я сомневаюсь, что когда-нибудь буду там играть.

– А как насчет Бельгии?

– Я всегда говорил, что хочу завершить свою карьеру в Бельгии, но сейчас мне сложно это представить.

– Ты выиграешь "Золотой мяч"?

– Конечно!

– Ты следишь за политикой?

– Ни в коем случае. Она меня не интересует.

– Поэтому "Брексит" тебя тоже не интересует?

– Наоборот, как раз за этой темой я пристально слежу. Немало сотрудников Челси имеют дело с "Брексит". Мы говорим об этом, и мне очень интересно узнать, как все будет работать.

– Если бы Роберто Мартинес тренировал Бельгию на Евро-2016, вы бы стали чемпионами?

– Нет.

– Ресторан с семьей или большой матч по телевизору?

– Это зависит от многих факторов. Если бы играл мой друг, например, Мбаппе, я бы выбрал матч. В противном случае я бы пошел в ресторан. Я не из тех парней, которые смотрят только футбол... Я легко мог бы пропустить один из крупнейших поединков сезона, если бы его нужно было пересмотреть по телевизору.

– Ты хотел бы поиграть в Китае?

– Нет, вообще.

– Сможешь играть до 35-ти?

– Осталось семь лет. Ну думаю, что это сложно.

– Барселона выиграет Лигу чемпионов в этом году?

– Я этого не исключаю, но, поскольку Криштиану выиграет Лигу чемпионов каждый год, им будет сложно.

– Синий цвет Челси или белый Реала?

– Синий.

– Жозе Моуринью или Рафа Бенитес?

– Жозе Моуринью.

– Приходить вовремя или опаздывать?

– Я всегда прихожу вовремя!

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