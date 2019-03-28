Азар прошел курьезный тест: Барселона или Реал, Мбаппе или Неймар, побывать в теле Роналду, политика и курение

Атакующий хавбек Челси Эден Азар ответил на провокационные вопросы Mirror. Бельгийца заставили делать сложный выбор.
– Хотел бы ты стать своим братом на один день?
– Я хотел бы быть им много дней, не только один. Торган – действительно классный парень.
Азар назвал оригинальную причину, почему он стал легендой в Бельгии
– А если бы ты смог оказаться на месте Криштиану Роналду...
– О да, было бы здорово достичь его уровня совершенства. Думаю, это было бы замечательно.
– Тебе не нравится защищаться на поле?
– Думаю, что нет.
– Ты предпочитаешь вино пиву?
– Если я должен выбрать, то скажу – пиво. Но я также наслаждаюсь хорошим красным вином. Идеальный вариант – вина Бордо.
– Смог бы ты съесть три гамбургеры на обед?
– Если они маленькие, то думаю, что да. А если крупные – от гамбургеров придется отказаться.
– Ты курил хотя бы раз?
– О да, я курил.
– Тоттенхэм или Арсенал?
– В детстве я был большим поклонником Тьерри Анри, поэтому, мой ответ очевиден.
– Барселона или Реал?
– Это два больших клубы (подмигнул).
Азар согласовал контракт с Реалом, – СМИ
– Лилль или ПСЖ?
– Конечно, Лилль.
– Мбаппе или Неймар?
– Если мне придется выбрать одного, то я остановлюсь на Мбаппе. Но только потому, что я хорошо знаю Килиана.
– Ты хотел бы завершить карьеру в МЛС?
– В жизни может произойти все, что угодно. Но я сомневаюсь, что когда-нибудь буду там играть.
– А как насчет Бельгии?
– Я всегда говорил, что хочу завершить свою карьеру в Бельгии, но сейчас мне сложно это представить.
– Ты выиграешь "Золотой мяч"?
– Конечно!
– Ты следишь за политикой?
– Ни в коем случае. Она меня не интересует.
– Поэтому "Брексит" тебя тоже не интересует?
– Наоборот, как раз за этой темой я пристально слежу. Немало сотрудников Челси имеют дело с "Брексит". Мы говорим об этом, и мне очень интересно узнать, как все будет работать.
– Если бы Роберто Мартинес тренировал Бельгию на Евро-2016, вы бы стали чемпионами?
– Нет.
– Ресторан с семьей или большой матч по телевизору?
– Это зависит от многих факторов. Если бы играл мой друг, например, Мбаппе, я бы выбрал матч. В противном случае я бы пошел в ресторан. Я не из тех парней, которые смотрят только футбол... Я легко мог бы пропустить один из крупнейших поединков сезона, если бы его нужно было пересмотреть по телевизору.
– Ты хотел бы поиграть в Китае?
– Нет, вообще.
– Сможешь играть до 35-ти?
– Осталось семь лет. Ну думаю, что это сложно.
– Барселона выиграет Лигу чемпионов в этом году?
– Я этого не исключаю, но, поскольку Криштиану выиграет Лигу чемпионов каждый год, им будет сложно.
– Синий цвет Челси или белый Реала?
– Синий.
– Жозе Моуринью или Рафа Бенитес?
– Жозе Моуринью.
– Приходить вовремя или опаздывать?
– Я всегда прихожу вовремя!
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