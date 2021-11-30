Вингер Реала Эден Азар столкнулся с очередными проблемами со здоровьем, которые не позволят сыграть в следующем матче.

Бельгиец получил очередное мышечное повреждение, из-за чего точно не сыграет с Атлетиком в завтрашнем матче, сообщает Goal.

Конте заблокировал трансфер Азара в Тоттенхэме и хочет подписать другую звезду Реала

Отмечается, что травма Азара несерьезная. До этого Эден пропустил поединок из-за проблем с желудком, но игрока также беспокоит и мышечное повреждение.

Нынешний сезон для Эдена, как и предыдущие в Реале, складывается неудачно. Бельгиец провел на поле всего 415 минут в 11-ти поединках и отличился одним ассистом.

Реал победил Севилью в битве за первое место Ла Лиги и оторвался от конкурентов – чудеса от Винисиуса с Куртуа