Азар пропустит очередной матч Реала из-за повреждения, – Goal
Вингер Реала Эден Азар столкнулся с очередными проблемами со здоровьем, которые не позволят сыграть в следующем матче.
Бельгиец получил очередное мышечное повреждение, из-за чего точно не сыграет с Атлетиком в завтрашнем матче, сообщает Goal.
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Отмечается, что травма Азара несерьезная. До этого Эден пропустил поединок из-за проблем с желудком, но игрока также беспокоит и мышечное повреждение.
Нынешний сезон для Эдена, как и предыдущие в Реале, складывается неудачно. Бельгиец провел на поле всего 415 минут в 11-ти поединках и отличился одним ассистом.
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