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Азар пропустит матч против Мальорки по семейным обстоятельствам

12:17 66 Читати українською
Азар пропустит матч против Мальорки по семейным обстоятельствам
Эден Азар /Sky Sports

Полузащитник Реала Эден Азар не поможет команде в матче 9-го тура чемпионата Испании против Мальорки.

 

Эден Азар пропустит матч 9-го тура Ла Лиги из-за рождения ребенка, информирует Marca.

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Отмечается, что бельгиец уже в четвертый раз стал отцом. Кроме Азара, игру с Мальоркой пропустят Бейл, Модрич, Кроос, Асенсио, Васкес, Начо, Карвахаль. Однако есть и приятные новости для мадридцев – уже полностью восстановились Марсело и Менди.

Напомним, матч Мальорка – Реал состоится сегодня, 19 октября, начало игры в 22:00.

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Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Мальорка - Реал Мадрид
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