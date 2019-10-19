Азар пропустит матч против Мальорки по семейным обстоятельствам

Полузащитник Реала Эден Азар не поможет команде в матче 9-го тура чемпионата Испании против Мальорки.

Эден Азар пропустит матч 9-го тура Ла Лиги из-за рождения ребенка, информирует Marca.

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Отмечается, что бельгиец уже в четвертый раз стал отцом. Кроме Азара, игру с Мальоркой пропустят Бейл, Модрич, Кроос, Асенсио, Васкес, Начо, Карвахаль. Однако есть и приятные новости для мадридцев – уже полностью восстановились Марсело и Менди.

Напомним, матч Мальорка – Реал состоится сегодня, 19 октября, начало игры в 22:00.

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