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Азар признался, что игроки Челси выразили претензии Кепе после инцидента в финале Кубка лиги

12:40 91 Читати українською
Азар признался, что игроки Челси выразили претензии Кепе после инцидента в финале Кубка лиги
Эден Азар / фото из соцсетей

Полузащитник Челси Эден Азар рассказал, как команда отнеслась к поступку голкипера команды Кепы Аррисабалаги, не захотевшего идти на замену в финале Кубка лиги с Манчестер Сити.

"Это была проблема, которая влияет на игру. Это последствия напряжения от игры в финале. В раздевалке мы разговаривали с Кепой и объяснили последствия его поступка. Там были все: директора, игроки, тренерский штаб, даже Кабальеро.

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Кепа знает, что он совершил ошибку. Мы все решили и движемся вперед, Он может стать лучшим вратарем в мира", – цитирует Азара RMC.

Напомним, в конце второго экстра-тайма финала Кубка английской лиги наставник лондонского клуба Маурицио Сарри решил заменить Кепу на Кабальеро. Молодой голкипер начал спорить с тренером и наотрез отказался покидать поле, чем вывел из себя итальянского специалиста.

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Теги
Англия Эден Азар Эден Азар Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага Челси Челси
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