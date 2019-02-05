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Азар принял решение относительно своего будущего

18:40 290 Читати українською
Азар принял решение относительно своего будущего
Эден Азар / Соцсети

Лидер Челси Эден Азар рассказал, что определился со своим будущим.

"Я знаю, что собираюсь делать. Я принял решение", – рассказал бельгиец в интервью RMC.

"Если Азар хочет уйти, ему следует это сделать", – Сарри прокомментировал будущее бельгийца

Напомним, регулярно сообщается, что в услугах игрока заинтересован мадридский Реал. Контракт Эдена с Челси действует до 2020 года, и хавбек пока не спешит его продолжать.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Азара в 150 млн евро.

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